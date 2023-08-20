В ДНР на дороге в Крым перед пунктом пропуска «Весело-Вознесенка» заторов нет

Автомобили проходят без задержек. Фото: Минтранс ДНР
Проехать по сухопутному коридору, который проходит по территории Донецкой Народной Республики, можно в любое время суток. Автомобильное сообщение с Крымом для транзитного транспорта осуществляется по альтернативному сухопутному маршруту Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь.
В Министерстве транспорта ДНР сообщили, что перед пунктом пропуска «Весело-Вознесенка» заторов нет.
- На 14.00 движение осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении Минтранса Республики.
При планировании поездок в Крым необходимо учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Если вы попали в сложную дорожную ситуацию, ДТП или вам необходима экстренная помощь, круглосуточно обращайтесь по телефонам горячих линий:
МВД по Донецкой Народной Республике: +7 (949) 302-56-66, +7 (949) 303-47-17, +7 (856) 335-40-20.
Управление ГИБДД МВД по Донецкой Народной Республике: +7 (949) 361-73-78.
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