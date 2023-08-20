В Донецке сквер «Строитель» могут начать реконструировать уже в этом году

Благоустройство запланировано на этот год. Фото: Минстрой

В Донецке в Калининском районе сквер «Строитель» начнут реконструировать уже в этом году. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу администрации Донецка.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» с 15 апреля по 31 мая этого года в Донецке проходило голосование за определение приоритетной общественной территории, подлежащей благоустройству в 2024 году. Сквер «Строитель» победил по результатам голосования.

В сквере обустроят новые спортивные и детские площадки, уложат плитку, проложат новые пешеходные дорожки, заменят освещение и проведут дополнительное озеленение территории.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В порт Мариуполя прибыл груз с железнобетонными конструкциями для восстановления инфраструктуры

Судно доставило в мариупольский порт 1908 тонн груза (подробнее)