Дарья Дугина на фоне разрушенной школы в Донецке. Фото: Телеграм Денис Пушилин

В Донецке в честь журналиста и философа Дарьи Дугиной, погибшей год назад в результате украинского теракта, названа улица. Об этом сегодня сообщил врио Главы ДНР Денис Пошили.

- Год назад ушла из жизни Даша Дугина. Для нас она своя. Не раз Даша была в Республике, вот и на фото запечатлена возле разрушенной украинскими снарядами донецкой школы. В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого Главы ДНР Александра Захарченко. Конечно, такое увековечение памяти не случайно. Она для нас тоже Герой. Мы ее будем помнить, потомки наши будут ее помнить - она этого достойна, - рассказал Денис Пушилин.

Дугина была настоящим патриотом России. Активно и открыто поддерживала проведение СВО, публично высказывала свою точку зрения.

- Глубоко понимала корни военного конфликта, утверждала, что Россия воюет не с Украиной, а со всем Западом, с глобализмом, - подчеркнул руководитель региона.

Дарья Дугина (псевдоним - Дарья Платонова) - журналистка и философ, дочь и соратница идеолога евразийства Александра Дугина.

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