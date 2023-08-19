В Мариуполе запустили маршрут, который свяжет город с отдаленными селами

Новый рейс в Мариуполе начал работу с 19 августа (архивное фото). Фото: Минтранс ДНР

В Мариуполе 19 августа перевозчик начал выполнять рейсы по социально значимому маршруту. Он связывает приморский город с отдаленными селами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

— По итогам проведенной работы перевозчик — группа компаний «Бастион» с 19 августа начал выполнять рейсы по социально значимому маршруту «Мариуполь — Шевченко — Мариуполь». Министерством транспорта Республики также прорабатывается запуск социально значимых маршрутов других муниципальных округов, — заявили в Минтрансе.

Отмечается, что в день будут выполняться два рейса. Первый отправится с АС-2 в Мариуполе в 06:10 и проследует через Володарское, Тополиное и Шевченко. Второй рейс отправится из Мариуполя в 14:30.

Напомним, что ранее власти Мариуполя приняли решение перераспределить городские маршруты, чтобы детям было комфортно добираться в школу.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке ко Дню города на маршруты выйдут нарядные троллейбусы

Грядут любимые всеми дончанами праздники - День города и День шахтера (подробнее)