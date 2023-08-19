В ДНР создан орган по вопросам управления и распоряжения объектами имущества

Указ о создании коллегиального органа по вопросам управления и распоряжения объектами имущества подписал Денис Пушилин. Фото: Пушилин/ТГ

В Донецкой Народной Республике образован коллегиальный орган по вопросам управления и распоряжение объектами имущества. Указ о создании органа подписал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Главы ДНР.

— Коллегиальный орган образован с целью повышения эффективности управления и распоряжения объектами недвижимого имущества, переданными в государственную собственность ДНР, — отметили в документе.

Орган будет заниматься рассмотрением вопросов списания движимого и недвижимого имущества, проведением торгов по передаче или продаже имущества, заключением договоров и мониторингом использования инвесторами имуществом. Председателем коллегиального органа назначен глава Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 18 августа.

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