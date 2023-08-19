Денис Пушилин обсудил с главами городов и районов подготовку к отопительному сезону в ДНР

Подготовиться к отопительному сезону ДНР помогают регионф-шефы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике продолжается подготовка к отопительному сезону. Почти во всех городах региона работы проходят согласно графику, за исключением Волновахского района, Шахтерска, Зугрэса, Мариуполя, Иловайска и Ясиноватой. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам совещания с главами городов и районов.

— Да, есть объективные сложности: дефицит кадров, низкие зарплаты, состояние сетей. Тем не менее к холодному времени года нужно подготовиться полностью. Поручил главам администраций городов и районов Донецкой Народной Республики постоянно контролировать выполнение мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону, — заявил глава региона.

Денис Пушилин добавил, что ниже плановых показатели готовности в школах Волновахского, Тельмановского и Новоазовского районов, Ждановки, Дебальцево, Ясиноватой, Харцызска, Шахтерска, Докучаевска, Зугрэса, Иловайска, Тореза. Частично не готовы к отопительному сезону детские сады в Амвросиевском, Тельмановском и Волновахском районах, Торезе, Докучаевске, Харцызске, Ясиноватой, Мариуполе, Дебальцево, Ждановке и Зугрэсе.

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