Более 3600 кандидатов зарегистрировались на местных выборах в ДНР

На выборы в Народный Совет ДНР зарегистрировались 575 кандидатов, заявил глава избиркома Высоцкий. Фото: ДАН

Более 3600 человек зарегистрировались в кандидаты для участия на осенних выборах в органы местного самоуправления ДНР. В депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики подали заявки более 500 человек. Об этом заявил председатель республиканской избирательной комиссии Владимир Высоцкий:

— Зарегистрировано 575 кандидатов в депутаты НС от всех пяти политических партий. Что касается органов местного самоуправления, то суммарно зарегистрировано — 3071 человек, — отметил глава избиркома.

Ранее в ДНР с помощью жеребьевки утвердили порядок партий в бюллетенях на выборах осенью. Отмечается, что первой будет партия «Новые люди», второй — ЛДПР, третьей — «Коммунистическая партия РФ», четвертой — «Единая Россия», пятой — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Напомним, что выборы в органы местного самоуправления и парламент ДНР пройдут с 8 по 10 сентября.

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