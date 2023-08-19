Жителям ДНР выплатили более 400 миллионов рублей компенсаций на приобретение угля

Жителям ДНР начислили более 400 миллионов рублей выплат на приобретение угля. Фото: МВД ДНР

Жителям Донецкой Народной Республики выплатили более 404 миллионов рублей в виде компенсации на приобретение угля для бытовых нужд за 2023 год. С мая по август специалисты управления приняли почти 20 тысяч заявлений на выплату. Об этом сообщил глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Прием документов для предоставления такой выплаты специалисты управлений труда и соцзащиты населения начали принимать в мае. И за это время к ним обратились почти 20 тысяч человек. 16316 заявителей деньги получили, — отметил Солнцев. — Размер компенсации составляет 25 тысяч рублей для жителей, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением, и 12,5 тысяч рублей для собственников жилых помещений, кухни которых оборудованы кухонным очагом на твердом топливе.

Глава Правительства добавил, что прием заявлений на выплату компенсаций продлится до 10 декабря. Солнцев призвал жителей Республики заняться этим вопросом уже сейчас.

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