Моргун заявил, что подготовка избирательных участков в Мариуполе вышла на финишную прямую

Олег Моргун проверил готовность двух УИКов в Жовтневом районе Мариуполя. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун проверил ход подготовки помещений для предстоящей работы участковых избирательных комиссий. Градоначальник побывал в двух УИКах в Жовтневом районе города.

— По улице Греческой ремонтно-восстановительные работы близятся к завершению. Здесь практически полностью закрыт тепловой контур здания, осталось провести внутренние отделочные работы. А вот помещение по проспекту Ленина уже полностью готово. В ближайшее время укомплектуем его мебелью и необходимой оргтехникой, — заявил мэр.

Градоначальник добавил, что подготовка избирательных участков вышла на финишную прямую.

— К началу избирательного процесса в городе будут готовы все участковые комиссии, — отметил Олег Моргун.

Напомним, что ранее глава республиканского избиркома Владимир Высоцкий завил, что ДНР полностью готова к проведению сентябрьских выборов. По его словам, степень готовности к сентябрьским выборам в Республике — 100%.

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