ВСУ ранили мирного жителя в Горловке

Мирный житель получил ранение в Никитовском районе Горловки (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела поселка Зайцево в Горловке ранен один мирный житель. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель поселка Зайцево (Никитовский район Горловки), — заявил градоначальник.

В Совместном центре контроля и координации вопросов добавили, что добавили, что украинские боевики выпустили по району четыре снаряда калибром 155 мм. Обстрел Горловки велся с позиций ВСУ в населенном пункте Дзержинск.

Напомним, что за сутки ВСУ убили шесть мирных жителей, 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всего украинские боевики выпустили по Республике 150 различных боеприпасов. Повреждены 16 жилых домов в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Новоандреевке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

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