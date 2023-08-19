Православных жителей ДНР поздравили с праздником Преображения Господа и Яблочным спасом

Верующих жителей ДНР с праздником Преображения Господа и Яблочным спасом (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ

Глава Правительства ДНР Евгений Солнцев поздравил православных жителей региона с Преображением Господним и Яблочным спасом. В этот день верующие освящают в храмах яблоки и виноград.

— В этот день, который считается началом перехода от лета к осени, верующие несут в храмы яблоки и виноград, чтобы освятить первый урожай и щедро поделиться им с родными и близкими людьми. От всей души желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена светом Преображения! Крепости духа, мира и Божьей помощи в добрых делах! — подчеркнул глава Правительства.

Вице-премьер Республики Лариса Толстыкина также присоединилась к поздравлением верующих.

— С праздником Преображения Господня! Пусть вас никогда не покидает надежда, а Господь будет рядом в трудные минуты. Мира, душевного покоя и Божьей помощи во всех делах! — добавила зампред.

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