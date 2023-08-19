ВСУ за сутки убили шесть мирных жителей

ВСУ за сутки 44 раза открыли огонь по ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 150 различных боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО и боеприпасы с кассетной боевой частью. В результате обстрелов погибли шесть мирных жителей, ранены 11. ОБ этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступили сведения о гибели шести гражданских лиц в Киевском и Ворошиловском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Ворошиловском и Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Васильевке и Никольском. Повреждены 16 жилых домов в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Новоандреевке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении ВСУ совершил 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, на горловском — 11 обстрелов из артиллерии 152 мм.

На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, а на волновахском — 2 обстрела из артиллерии 155 мм.

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