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НовостиПолитика19 августа 2023 5:55

ВСУ за сутки убили шесть мирных жителей

За сутки украинские боевики выпустили 150 различных боеприпасов по ДНР
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ за сутки 44 раза открыли огонь по ДНР (архивное фото)

ВСУ за сутки 44 раза открыли огонь по ДНР (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 150 различных боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО и боеприпасы с кассетной боевой частью. В результате обстрелов погибли шесть мирных жителей, ранены 11. ОБ этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступили сведения о гибели шести гражданских лиц в Киевском и Ворошиловском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Ворошиловском и Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Васильевке и Никольском. Повреждены 16 жилых домов в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Новоандреевке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении ВСУ совершил 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, на горловском — 11 обстрелов из артиллерии 152 мм.

На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, а на волновахском — 2 обстрела из артиллерии 155 мм.

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