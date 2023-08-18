Трое строителей погибли и еще трое ранены при взрыве неизвестного боеприпаса в центре Донецка

Экипажи скорой помощи увезли пострадавших в больницы
Фото: Олег УКЛАДОВ
Трое строителей погибли при подрыве на боеприпасе в Донецке вечером 18 августа. Еще три человека получили ранения. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах ДНР.
Там уточнили, что взрыв произошел в районе Крытого рынка.
- Трое строителей погибли, еще трое ранены при детонации неизвестного боеприпаса вблизи школы №5, расположенной в районе Крытого рынка в центре Донецка, - заявили источники.
Сообщается, что по одной из предварительных версий, причиной трагедии стал сброс взрывчатки с украинского беспилотника. В данное время на месте происшествия работают эксперты, подробности выясняются.
Напомним, ранее сообщалось, что вечером 18 августа в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого погибли и были ранены люди. Со слов очевидцев, инцидент произошел около 20:00 в районе лицея №5 на Школьном бульваре. Трое человек погибли, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Экипажи скорой помощи увезли пострадавших в больницы.
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