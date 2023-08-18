Для детей из Мариуполя организовали встречу с чемпионками мира по аэробике

В гости к ребятам пришли именитые российские спортсменки. Фото: Администрация города Мариуполя

Для детей из Мариуполя, отправившихся на пятую смену в лагерь «Дружных» в Санкт-Петербург, организовали фестиваль спортивных игр. Там ребята познакомились с чемпионками мира по аэробике. Об этом сообщили в администрации приморского города.

- В гости к ребятам пришли Герой России, 6-кратная олимпийская чемпионка и 3-кратная чемпионка мира, обладательница кубка Мира, заслуженный мастер спорта СССР и России Любовь Егорова, а также чемпионки мира и Европы, победительницы Кубка мира и многократные чемпионки России по аэробике Анастасия Зюбина и Елена Иванова, - рассказали в мэрии.

Сообщается, что спортсменки ответили вопросы юных мариупольцев и провели с ними тренировку. Встреча завершилась совместной фотосессией.

Тем временем в самом Мариуполе перераспределят городские маршруты, чтобы детям было комфортно добираться в школу. Власти города изменят движение транспорта в связи с началом нового учебного года.

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