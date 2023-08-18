ВСУ за день выпустили по Донецку 45 снарядов калибром 155 мм, в том числе кассетных, и 9 ракет из РСЗО

Украинские войска продолжают массированные обстрелы столицы ДНР Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска продолжают массированные обстрелы столицы ДНР. Так, 18 августа территория Донецка семнадцать раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин, ссылаясь на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что в направлении Куйбышевского, Киевского, Петровского и Кировского районов города противник выпустил 45 снарядов калибром 155 мм, из них 11 кассетного типа, и 9 ракет из РСЗО.

В результате обстрелов погибли и были ранены мирные люди.

- В Киевском районе в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погибли трое сотрудников коммунального предприятия - мужчины 1998, 1996 и 1998 годов рождения, еще один сотрудник - мужчина 1971 года рождения - ранен, - проинформировал мэр.

Кулемзин также добавил, что в Киевском районе Донецка по улице Рудзутака обстрелами были повреждены 5 домов частного сектора, а по улице Руданского - 3 частных дома.

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