В Донецке на Школьном бульваре прогремел взрыв, погибли три человека

На месте происшествия работают экстренные службы. Фото: ТГ/Пушилин

Вечером 18 августа в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого погибли и были ранены люди. Об этом сообщили РИА Новости.

Со слов очевидцев, инцидент произошел около 20:00 в районе лицея №5 на Школьном бульваре. Трое человек погибли, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Экипажи скорой помощи увезли пострадавших в больницы.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и взрывотехники, которые выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии, с беспилотника ВСУ на город мог быть сброшен снаряд.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 августа в Киевском районе Донецка сдетонировал неразорвавшийся ранее кассетный суббоеприпас. В результате взрыва погибли трое работников коммунальной службы, еще один получил ранения. По словам мэра города Алексея Кулемзина, коммунальщики на момент взрыва занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренева.

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