Пушилин: Сотрудникам коммунального предприятия, погибшим от детонации боеприпаса ВСУ в Донецке, было от 25 до 27 лет

Фиксация последствий детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса по улице Тренева в Киевском районе Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Сотрудникам коммунального предприятия, которые погибли от детонации боеприпаса ВСУ в Донецке, не было и тридцати лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- В результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка погибли три сотрудника одного из коммунальных предприятий города. Им было от 25 до 27 лет. Один работник ранен, - проинформировал он.

Глава региона также уточнил, что в результате обстрелов ВСУ в этот день были ранены четыре мирных жителя в Донецке, Макеевке, Васильевке и Никольском.

- Им оказывается необходимая медицинская помощь, - заявил руководитель Республики.

Сообщается также, что 18 августа украинские войска 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в ее направлении 115 снарядов из реактивной и ствольной артиллерии. Обстрелами повреждены 13 жилых домов в Донецке, Горловке и Новоандреевке.

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