В Донецке ко Дню города на маршруты выйдут нарядные троллейбусы

В Донецке с 19 августа на маршруты выйдут празднично украшенные троллейбусы. Фото: ТГ/Кулемзин
В Донецке с 19 августа на маршруты выйдут празднично украшенные троллейбусы. Машины «нарядят» в канун грядущих Дня города и Дня шахтера. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Алексей Кулемзин.
- С завтрашнего дня по городу будут курсировать нарядные троллейбусы, напоминая о том, что скоро любимые всеми Дончанами праздники - День города и День шахтера, - отметил он.
Напомним, что в Донецке в преддверии Дня города установили новый арт-объект на бульваре Пушкина. В столице Донецкой Народной Республики появилась новая инсталляция «Донецк непокоренный». Тем временем вандалы сломали такую же инсталляцию в Пролетарском районе Донецка, которая также была установлена там ко Дню города.
- В Пролетарском районе ко Дню города была установлена инсталляция «Донецк непокоренный». Минувшей ночью неизвестные вандалы нанесли ей повреждения, - проинформировал мэр.
Сообщается, что злоумышленников уже ищут правоохранительные органы.
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