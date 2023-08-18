В Снежном открыли первое в городе отделение МФЦ

Отделение центра оснащено современной техникой, мебелью и системой навигации. Фото: Администрация города Снежное

Первое отделение Многофункционального центра открыли в городе Снежное в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что отделение центра оснащено современной техникой, мебелью и системой навигации. В помещении имеются пять окон для приема-выдачи документов и место для самостоятельного доступа к Единому порталу государственных услуг.

Напомним, днем ранее первое отделение МФЦ открылось также в городе Ждановка в ДНР. С оснащением Многофункционального центра помог регион-шеф - Магаданская область, которая передала учреждению необходимую офисную и компьютерную технику. Сообщается также, что в новом подразделении Многофункционального центра в Ждановке размещены три окна для приема и выдачи документов. С открытием этого отделения местным жителям больше не нужно будет ездить в соседнее Енакиево за получением госуслуг.

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