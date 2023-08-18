В Жовтневом районе Мариуполя строители полностью восстановили жилой комплекс из 8 домов на проспекте Ленина

Строители не только восстанавливают дома, но также благоустраивают близлежащую территорию. Фото: Администрация города Мариуполя

В Жовтневом районе Мариуполя продолжается работа по восстановлению многоквартирных домов. Так, стараниями петербургских специалистов здесь в июле был полностью отремонтирован жилой комплекс из 8 домов, расположенный по проспекту Ленина. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что сейчас строители занимаются обустройством парковок и детских площадок, а также расширяют прогулочные дорожки. Полностью завершить эти работы планируют уже к сентябрю.

Жители Жовтневого района Мариуполя оценили старания подрядчиков.

- Выполнено благоустройство наших домов. Теперь эхо войны постепенно исчезает. Считаем, что строительная организация «Невское РЭУ» добросовестно относится к выполнению своих должностных обязанностей и государственных задач по восстановлению города, - заявила одна из жительниц этой части города.

Тем временем в Приморском районе Мариуполя проработают вопрос присвоения домам разных номеров. Как отметили в мэрии, присвоение одинаковых номеров отдельно стоящим домам в городе - халатность предыдущей власти.

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