Пять жилых домов частного сектора повреждены обстрелами ВСУ в Киевском районе Донецка

Обстрелы привели к новым разрушениям жилых домов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке зафиксировали новые разрушения в результате обстрелов ВСУ 18 августа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в Киевском районе пострадали пять частных домов.

- В результате обстрела Киевского района по улице Рудзутака повреждены 5 домов частного сектора: зафиксированы разрушения кровель, остекления, заборов, хозпостроек. Также повреждена газовая труба, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевском районе Донецка при детонации ВОП погибли двое коммунальных рабочих. Еще два человека пострадали. Как уточнил мэр города, работники коммунальной службы занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренева Киевского района в тот момент, когда прогремел взрыв.

- Двое рабочих от полученных травм скончались на месте. Еще двое ранены. Анкетные данные пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняем, - отметил Кулемзин.

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