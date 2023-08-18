В Донецке в 10-этажном жилом доме возник сильный пожар, пострадала пенсионерка, две женщины и ребенок застряли в лифте

В квартире на десятом этаже многоэтажки возникло возгорание. Фото: МЧС ДНР

Днем 18 августа на улице Независимости в Буденновском районе Донецка в одной из квартир 10-этажного жилого дома возник сильный пожар. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

Там уточнили, что в 10.40 на пульт оперативно-диспетчерской службы ведомства пришло сообщение о том, что в квартире на десятом этаже дома возникло возгорание. К месту вызова выехали три пожарно-спасательных отделения и две автолестницы.

По прибытии спасатели выяснили, что огонь охватил однокомнатную квартиру и весь балкон. В квартире находилась женщина 1946 года рождения, которую удалось вытащить из огня еще до приезда огнеборцев. Пенсионерку госпитализировали в больницу.

- Кроме этого, три человека оказались застигнутыми в лифте между четвертым и пятым этажами. Спасатели при помощи гидравлического инструмента открыли дверь лифта и помогли выбраться двум женщинам и ребенку. В медицинской помощи они не нуждались, - рассказали в министерстве.

Сообщается, что пожар удалось локализовать в 11.28, а полностью потушить к 13.24.

Сейчас специалисты устанавливают причину, по которой произошло возгорание.

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