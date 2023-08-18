Почти тысячу буханок хлеба выпекает еженедельно для жителей прифронтовых районов ДНР Ясиноватский хлебокомбинат

Муку для выпечки часто доставляют из региона-шефа - Челябинской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ясиноватский хлебокомбинат выпекает хлеб для жителей прифронтовых районов ДНР. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

Там пояснили, что каждую неделю жителям, проживающим в прифронтовых селах и поселках Спартаковской сельской и Верхнеторецкой поселковой администраций привозят хлеб и питьевую воду.

- Хлеб печет Ясиноватский хлебокомбинат, около 1 000 буханок. Муку для выпечки часто доставляют из шеф-региона Челябинской области, - рассказали в мэрии.

В администрации добавили, что периодически в прифронтовые населенные пункты привозят продукты питания и топливо для генераторов. Кроме того, для нуждающихся людей выдают гуманитарную помощь на постоянной основе. Ее получают коммунальщики, сотрудники социальных служб, пенсионеры, инвалиды, а также жители, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Сбор помощи ведут волонтеры и благотворители из ДНР и Челябинской области.

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