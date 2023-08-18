Число погибших при детонации ВОП в Куйбышевском районе Донецка 18 августа выросло до трех человек

Число погибших при детонации ВОП в Донецке выросло до трех человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число погибших при детонации неразорвавшегося снаряда в Куйбышевском районе Донецка выросло до трех человек. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В результате подрыва погибли трое сотрудников коммунального предприятия - мужчины 1998, 1996 и 1998 г.р., еще один сотрудник: мужчина 1971 г.р. – ранен, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что коммунальщики занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренева в Киевском районе в момент, когда прогремел взрыв.

Кроме того, в результате обстрела Киевского района по улице Рудзутака повреждены пять домов частного сектора. Зафиксированы разрушения кровель, остекления, заборов, хозяйственных построек.

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