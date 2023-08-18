В Мариуполе восстановят здание швейного цеха в местной исправительной колонии

В швейном цехе колонии сохранилась большая часть оборудования, однако около полутора лет назад в здание прилетел украинский снаряд. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе восстановят здание швейного цеха в исправительной колонии №13 ГУФСИН России по ДНР. Об этой сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который осмотрел материально-техническую базу учреждения.

Он отметил, что в швейном цехе колонии сохранилась большая часть оборудования, однако около полутора лет назад в здание прилетел украинский снаряд. Теперь здесь необходимо провести ремонтные работы. После этого мини-швей фабрика сможет работать и в перспективе обеспечит качественной спецодеждой все муниципальные предприятия города.

Мэр также пообщался с осужденными.

- Очень душевные и открытые женщины, угостили хлебом собственного производства. У каждой - свое прошлое. А чтобы у них было продуктивное настоящее и будущее, попросим одного из наших регионов-шефов помочь с восстановлением здания швейного цеха, - заявил он.

Моргун также добавил, что ранее на встрече с начальником колонии полковником вн.сл. Александром Силаевым обсуждался вопрос привлечения осужденных к работам по благоустройству и уборке города, а также закупки в исправительных заведениях необходимой для города готовой продукции.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымчане помогут провести ремонт в здании детской водной станции на Приморском бульваре в Мариуполе

В ближайшие дни специалисты возьмутся за восстановление еще одного объекта в приморском городе ДНР (подробнее)