249 спортсменов ДНР отправились на тренировочные сборы в Алушту

Спортсмены из ДНР проходят подготовку в одном из лучших тренировочных центров России. Фото: министерство молодежи, спорта и туризма ДНР

Спортивная делегация в составе 249 спортсменов и тренеров отправилась на тренировочные сборы в Алушту. Они проходят на базе центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский». Об этом рассказала вице-премьер Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

— В течение двух недель ребята, представляющие такие виды спорта, как бокс, дзюдо, легкая атлетика, спортивная борьба (греко-римская), тхэквондо, художественная гимнастика, ВБЕ, футбол, тяжелая атлетика, ушу, джи-джитсу и современное пятиборье, будут готовиться к новому сезону в одном из лучших центров России, — отметила вице-премьер. — Очень рада за наших спортсменов!

Напомним, что за прошлый год регионы-шефы восстановили в ДНР 19 спортивны объектов, ремонт еще в 28 спортивных учреждениях продолжается. Некоторые из них были разрушены или серьезно пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ,

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