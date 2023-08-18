Мэр Донецка: В результате обстрела Киевского района повреждены пять домов частного сектора

В Киевском районе Донецка повреждены пять домов частного сектора (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка повреждены пять домов частного сектора. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Киевского района по улице Рудзутака повреждены 5 домов частного сектора: зафиксированы разрушения кровель, остекления, заборов, хоз. построек. Также повреждена газовая труба, - написал в телеграм-канале мэр города

Напомним, что в Киевском районе Донецка погибли два работника коммунальной службы в результате детонации взрывоопасного предмета. Еще два человека пострадали.

Кроме того, украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки 13 ракет из реактивной системы залпового огня. Противник ввел обстрел из района населенного пункта Орловка.

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