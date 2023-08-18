В результате обстрелов ВСУ в ДНР ранены двое мужчин

В ДНР ранены двое мужчин из-за обстрелов ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Червоногвардейском районе Макеевки и в селе Никольское Волновахского района ранены двое мужчин. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 августа по состоянию на 15:30 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. В Червоногвардейском районе Макеевки по улице Усольской, 91 ранен мужчина 1952 года рождения. В селе Никольское Волновахского района по улице Степной, 20 пострадал мужчина 1957 года рождения, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что два работника коммунальной службы Киевского района Донецка погибли в результате детонации взрывоопасного предмета. Еще два человека пострадали. Взрыв прогремел на улице Тренева.

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