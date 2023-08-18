В ДНР за неделю от обстрелов ВСУ погибли семь человек, еще 33 получили ранения

В ДНР за неделю от обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины с 11 по 17 августа погибли семь человек, еще 33 получили ранения, в том числе двое детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
- Начиная с 1 января, в Донецкой Народной Республике от агрессии киевского режима погибли 255 мирных жителей, 1045 гражданских получили ранения, - отмечает Омбудсмен ДНР.
Дарья Морозова добавила, что общее количество гражданских лиц, погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 9014 человек, в том числе 229 детей.
Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки 13 ракет из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Орловка.
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