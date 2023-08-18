В Киевском районе Донецка при детонации ВОП погибли двое коммунальных рабочих

Анкетные данные пострадавших и погибших выясняются (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Два работника коммунальной службы Киевского района Донецка погибли в результате детонации взрывоопасного предмета. Еще два человека пострадали. Взрыв прогремел на улице Тренева. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— Коммунальщики занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренева Киевского района в момент, когда прогремел взрыв. Двое рабочих от полученных травм скончались на месте. Еще двое ранены. Анкетные данные пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняем, — отметил мэр.

Напомним, что ранее украинские боевики открыли ракетный огонь по Донецку и Макеевке. ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки 13 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций боевиков в Орловке.

Всего за сутки ВСУ ранили четырех мирных жителей ДНР.

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