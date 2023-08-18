В морском порту Мариуполя продолжается работа по отгрузке зерна

К середине августа 2023 года мариупольский порт обработал свыше 70 тысяч тонн различных грузов. Фото: Минтранс ДНР

В морском торговом порту Мариуполе продолжается работа по обработке грузов, в том числе сельскохозяйственных. Сегодня в морские ворота прибыло судно вместимостью 1400 тонн. Его полностью погрузят в течение десяти часов. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

— На высокие темпы загрузки зерна порт сумел выйти благодаря слаженной работе всех работников предприятия, а также приведения собственными силами в технически исправное состояние средств малой механизации. Работа по обработке грузов ведется без остановки. Погрузка осуществляется прямым вариантом: автомобиль – судно, — рассказали в Минтрансе.

К середине августа мариупольский порт обработал свыше 70 тысяч тонн различных грузов.

— Предприятие продолжает наращивать объемы обработки грузов и вести работу по увеличению грузооборота, — добавили в ведомстве.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе проведут совещание по развитию малого и среднего бизнеса

В совещании по вопросам развития бизнеса примут участие представители банков, фонда поддержки предпринимательства и Минэкономразвития ДНР (подробнее)