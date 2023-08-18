ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в ДНР

ВС РФ сбили украинский самолет Су-25 в ДНР Фото: Александр КОЦ

Воздушно-космические силы Российской Федерации сбили украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка ДНР сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, - отмечают в ведомстве.

По данным Минобороны, за прошлые сутки российские войска поразили живую силу и военную технику противника в 143 районах. Также украинская сторона потеряла 26 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что российские войска за прошлые сутки при поддержке авиации отразили три атаки противника на Донецком направлении в районе населенных пунктов Авдеевка, Берестовое и Марьинка. Украинская сторона потеряла до 220 человек убитыми и ранеными, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777, две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

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