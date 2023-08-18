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НовостиПолитика18 августа 2023 11:40

За сутки российские войска отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении украинские войска потеряли до 220 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
За сутки ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

За сутки ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошлые сутки при поддержке авиации отразили три атаки противника на Донецком направлении в районе населенных пунктов Авдеевка, Берестовое и Марьинка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

- Потери противника составили до 220-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», - рассказали в ведомстве.

Также в Донецкой Народной Республике в районах населенных пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское уничтожены три пункта боепитания подразделении ВСУ.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике российские войска поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника в районе населенного пункта Ласточкино.

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