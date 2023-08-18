За сутки ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошлые сутки при поддержке авиации отразили три атаки противника на Донецком направлении в районе населенных пунктов Авдеевка, Берестовое и Марьинка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

- Потери противника составили до 220-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», - рассказали в ведомстве.

Также в Донецкой Народной Республике в районах населенных пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское уничтожены три пункта боепитания подразделении ВСУ.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике российские войска поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника в районе населенного пункта Ласточкино.

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