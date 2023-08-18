До конца года в Шахтерске полностью восстановят водоснабжение

Сахалин снабдит Шахтерск трубами для нового водовода. Фото: Шатов/ТГ

В Шахтерске до конца года в полном объеме восстановят водоснабжение. Для этого власти решили протянуть в Шахтерский район новый водовод. Трубами его снабдит регион-шеф Сахалинская область.

— Эти трубы пойдут для развития города Шахтерска, для устранения аварийных ситуаций по водоснабжению и водоотведению. Помогают нам уже не первый год, не первый день и не первый месяц. Огромное спасибо большой России и именно Сахалин, — подчеркнул мастер шахтерского горводоканала Александр Кошелев.

Мэр города Александр Шатов добавил, что в прошлом году сахалинцы сосредоточились на подготовке инфраструктуры Шахтерска к отопительному сезону. Регион-шеф пробурил в Шахтерске десять скважин, вода из которых подавалась в котельные города. В результате весь осенне-зимний период прошел без срывов и аварий.

Напомним, что ранее Сахалин передал Шахтерску десять современных трансформаторных подстанций, восемь из них уже запустили.

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