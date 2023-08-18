В Мариуполе проведут совещание по развитию малого и среднего бизнеса

Совещание по развитию бизнеса начнется 28 августа в 11:00 в Мариуполе. Фото: ДАН

В Мариуполе проведут совещание с предпринимателями по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Оно пройдет 28 августа в 11:00 на базе школы №65. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя.

— 24.08.2023 в 11-00 в помещении школы № 65 состоится совещание по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с участием Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, министерства экономического развития ДНР и представителей бизнес-сообщества, — отметили в администрации.

Напомним, что ранее в Донецкой Народной Республики анонсировали снижение налоговой ставки для предпринимателей в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН). Эта мера приведет к повышению деловой активности бизнеса и инвестиционной привлекательности Республики. Такая практика действует и в других регионах России.

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