СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 13 ракет из РЗСО

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 13 ракет из РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку и Макеевке 13 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено четыре ракеты из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 13:35 по 13:40 украинские боевики из района населенного пункта Орловка выпустили по Киевскому району Донецку девять ракет из реактивной системы залпового огня.

Напомним, что с десяти утра вооруженные формирования Украины выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять кассетных снарядов. Противник ввел огонь из района населенного пункта Новоселовка Первая.

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