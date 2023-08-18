Основные работы по стройке перинатального центра в Донецке завершат в сентябре

В сентябре специалисты начнут устанавливать медоборудование в перинатальном центре. Фото: ППК «Единый заказчик»

Основные строители работы в перинатальном центре Донецка завершат в сентябре 2023 года. В дальнейшем специалисты будут монтировать медицинское оборудование и заканчивать фасадные работы. Об этом рассказал гендиректор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

— Сейчас мы находимся в завершающей стадии, на всех этажах завершаются чистовые отделочные работы завозится медицинское оборудование, и в сентябре начнется его монтаж в проектном положении, кроме того мы находимся в завершающей стадии фасадных работ, смонтированы все оконные изделия, ведутся работы по благоустройству, и в сентябре все основные строительные работы мы планируем завершить, — заявил гендиректор компании.

Оганесян подчеркнул, что перинатальный центр уже укомплектован медицинским персоналом. В нем будут работать 200 специалистов, который перейдут из действующего родильного дома.

Напомним, что открытие медицинского центра запланировано на декабрь 2023 года.

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