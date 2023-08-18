При пожаре в Кировском районе Донецка погибли два человека

Ведомства выясняют причину пожара в доме на улице Валентины Терешковой в Кировском районе Донецка (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

В результате пожара в Кировском районе Донецка погибли мужчина и женщина. Возгорание зафиксировано в девятиэтажном доме на улице Валентины Терешковой. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.

— По информации МЧС ДНР, сегодня в Кировском районе по улице В. Терешковой в 9-этажном доме произошёл пожар, в результате которого погибли мужчина 1977 и женщина 1983 годов рождения. Причина пожара устанавливается, — отметил градоначальник.

В МЧС Донецкой Народной Республики добавили, что возгорание произошло в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома. От ведомства привлекались три единицы техники и восемь человек личного состава.

Всего за сутки спасатели Донецкой Народной Республики ликвидировали 47 пожаров. Два возгорания произошли в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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