Владимирская область восстанавливает музыкальную школу в Докучаевске

Владимирские строители продолжают ремонт музыкальной школы в Докучаевске. Фото: Правительство Владимирской области

Владимирская область приступила к ремонту музыкальной школы имени Переяславских в Докучаевске 10 августа. Сейчас регион-шеф закончил выравнивать стены и пол, приступили к замене кровли на крыше. Об этом сообщает пресс-служба правительство Владимирской области.

- Бригада строителей из Камешковского района Владимирской области с 10 августа ремонтирует здание Музыкальной школы имени Переяславских. Закончили выравнивать стены и пол. Начали частично менять кровлю на крыше. Приступили к поклейке кафеля на стены, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что специалисты Ямало-Ненецкого автономного округа восстанавливают Дворец культуры в селе Свободное Волновахского района. Строители прикладывают все силы, чтобы вдохнуть в здание новую жизнь.

Кроме того, специалисты из Челябинской области закончили ремонт детского сада №2 в Волновахе. В дошкольном учреждении строители заменили кровлю, восстановили стены, а также установили новые окна.

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