Правительство ДНР направит 1,6 миллиарда рублей на оснащение школ и закупку учебников

Средства направят на закупку учебников и оснащение классов в школах ДНР. Фото: Солнцев/ТГ

Правительство Донецкой Народной Республики инициировало внесение изменений в бюджет региона. Порядка 1,6 миллиарда рублей планируют направить на оснащение школ и закупку учебников, в том числе учебников истории до 10 и 11 классов под редакцией Владимира Мединского. ОБ этом рассказал глава Правительства Республики Евгений Солнцев.

— Правительство инициирует внесение поправок в Закон ДНР о бюджете на 2023 год. С чем связаны изменения? С необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований в общей сумме свыше 1,6 миллиардов рублей. Большая часть этих средств будет направлена на оснащение кабинетов физики, химии, биологии и информатики в наших школах, — подчеркнул Солнцев.

Предложение по внесению изменений в бюджет Донецкой Народной Республики направят в Народный Совет для рассмотрения.

Напомним, что сейчас в ДНР восстанавливают и готовят школы к новому учебному году. Ремонтируют образовательные учреждения и в Донецке. Сенатор Наталья Никонорова подчеркнула, что пока работы в Донецке ведутся не очень масштабно из-за ежедневных обстрелов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моргун заявил, что после восстановления аграрный лицей Мариуполя может стать профильным учебным заведением для всего юга ДНР

Мариупольский профессиональный аграрный лицей располагает 800 гектарами земли, что делает его незаменимым для проведения практических занятий (подробнее)