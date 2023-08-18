Приморье отремонтировало крупный участок дороги в Торезе. Фото: Минтранс ДНР

Приморский край восстановил более семи километров дорожного покрытия в Торезе. Дорожники проводили работы в административном центре Чистяковской городской общины города. Об этом сообщает Министерство транспорта Донецкой Народной Республики.

- Восстановлено 7,2 км дорожного покрытия в административном центре Чистяковской городской общины. На подъезде к ЦГБ и на участке от ул. Мира до ул. Белова дорожники уложили асфальт, установили автопавильон и новые дорожные знаки, нанесли разметку, - отмечают в ведомстве.

В Минтрансе ДНР добавили, что асфальтовое покрытие отремонтировали и на улице Энгельса. Все работы специалисты выполнили согласно намеченному плану.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике программа дорожных работ на 2023 год завершена на 85%. До конца этого года планируют восстановить 340 километров автомобильных дорог и шесть искусственных сооружений. Всего над восстановлением дорожного покрытия в регионе на данный момент задействовано около двух тысяч человек и порядка 750 единиц техники.

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