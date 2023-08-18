В Минугля ДНР рассказали, какие профессии можно получить в учебном центре шахты «Комсомолец Донбасса»

Учебный центр шахты «Комсомолец Донбасса» получил лицензию на образовательную деятельность в июле 2023 года. Фото: Минугля ДНР

В учебном центре шахты «Комсомолец Донбасса» после реконструкции можно освоить ряд основных и вспомогательных профессий подземных работ. К ним относятся горнорабочие, машинисты и взрывники. Об этом рассказала начальник учебного центра шахты «Комсомолец Донбасса» Елена Шикида.

— В учебном центре можно обучиться основным профессиям подземных работ: горнорабочий подземный, проходчик, горнорабочий очистного забоя, электрослесарь подземный, горнорабочий по ремонту горных выработок, машинист горных выемочных машин, машинист буровой установки, стволовой подземный, горнорабочий на маркшейдерских работах. А также вспомогательным профессиям — раздатчик взрывчатых материалов, взрывник, машинист электровоза шахтного, — отметила начальник.

Кроме того, можно будет получить навыки и знания, которые нужны для профессий на шахтной поверхности и обогатительной установки.

Напомним, что лицензию на образовательную деятельность учебному центру при шахте выдали в июле 2023 года. Это поможет устранить дефицит кадров в угольной промышленности.

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