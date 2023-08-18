Правоохранители нашли пропавшую 15 августа девочку в Донецке

Найти пропавшего ребенка удалось спустя сутки после публикации призыва в соцсетях. Фото: МВД ДНР

Правоохранители нашли девочку 2009 года рождения, которая 15 августа ушла из дома в Донецке и не вернулась. С ней все в порядке. Об этом сообщили в МВД Донецкой Народной Республики.

— Девочка найдена! С ней все в порядке. Благодарим всех откликнувшихся, — отметили в ведомстве.

О поиске пропавшего ребенка правоохранители сообщили 17 августа. В министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики подчеркнули, что ребенок ушел из дома в Ленинском районе Донецка 15 августа и не вернулся. Полицейские обратились к дончанам с просьбой помочь в поиске подростка и дали ориентировку. Отыскать пропавшую 14-летнюю Алину Миронову смогли за сутки после публикации призыва в соцсетях.

Напомним, что для для обращения в отдел полиции по обслуживанию Ленинского района Донецка можно позвонить по номерам: +7 (949) 337-21-26, +7 (949) 352-00-78 или 102.

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