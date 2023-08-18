Комбат «Пятнашки» Алиас Авидзба занял пост советника министра просвещения РФ

Сергей Кравцов показал Авидзбе новый учебник по истории с главами об СВО. Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Участник специальной военной операции, командир первого батальона интернациональной бригады «Пятнашка» Алиас Авидзба занял пост советника министра просвещения России. Такое предложение военнослужащему сделал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

— Сергей Кравцов обсудил с Алиасом Авидзба вопросы развития военно-патриотического воспитания через систематизацию содержания нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины», в том числе проведение встреч школьников с героями СВО, а также открытие специальных экспозиций, посвященных героям СВО в школьных музеях, — отметили в пресс-службе министерства.

Глава ведомства показал Алиасу Авидзбе новый единый учебник по истории, где отдельный раздел посвящен разъяснению причин начала СВО и вхождению регионов в состав России.

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