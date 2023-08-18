Денис Пушилин рассказал об уникальности Донбасса участникам форума «Территория смыслов»

В Донбассе сейчас опасно, но интересно, заявил Денис Пушилин. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР рассказал участникам образовательного форума «Территория смыслов» об уникальности Донбасса. Денис Пушилин подчеркнул, что в регион едут множеству людей потому что видят перспективу.

— Сегодня вместе с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым пообщались с молодыми управленцами — участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», который проходит в Мастерской управления «Сенеж». Ребята задали много интересных вопросов. Видно, что молодые люди всерьез подходят к задачам государственного управления. Понравился вопрос про уникальность нашего региона. Да, в Донбассе сейчас опасно, но интересно, — отметил Пушилин. — К нам едет множество людей, потому что видят перспективу. Огромное значение имеет то, что лично Президент держит руку на пульсе региона.

Врио Главы ДНР добавил, что на форуме обсудил с участниками важные принципы госслужбы, использование технологий искусственного интеллекта, деятельность молодежных парламентов и другие вопросы.

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