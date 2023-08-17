Пожилая женщина ранена обстрелом ВСУ в поселке Еленовка под Донецком 17 августа

Пострадавшая - 1937 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск. Инцидент произошел в поселке Еленовка под Донецком. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Республики Алексей Кулемзин.

- В поселке городского типа Еленовка ранена женщина 1937 года рождения, - проинформировал он.

По словам градоначальника, в подвергшемся обстрелу поселке были зафиксированы повреждения.

- В пгт Еленовка: улица Победы - прямое попадание в кровлю частного дома; улица Мира - в двух домах повреждены хозпостройки, фасад, остекление, - отметил Кулемзин.

Тем временем в Кировском районе Донецка был ранен мужчина 1955 года рождения.

Напомним, что украинские войска продолжают массированные обстрелы Донецка. Так, 17 августа в направлении Куйбышевского, Киевского, Петровского и Кировского районов, а также поселка городского типа Еленовка они выпустили 126 снарядов калибром 155 мм, из них 27 кассетного типа.

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