В Донецке накануне 1 сентября вручили первоклассникам рюкзаки с канцелярскими принадлежностями

В Донецке каждый первоклассник получит рюкзак с канцелярскими принадлежностями к 1 сентября. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке накануне 1 сентября первоклассникам вручили рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что накануне нового учебного года побывал в обновленном здании одной из донецких школ.

- С первого взгляда видно, что взрослые в ремонт и благоустройство вложили всю душу, а лучшей благодарностью за проделанную работу будет радостный детский смех! - отметил градоначальник.

Здесь же мэр вручил будущим первоклашкам и учебные рюкзаки.

- Вместе с представителями общественных организаций «Движение первых», «Народный фронт», платформы «Россия - страна возможностей» и Российского общества «Знание» вручил первоклашкам разноцветные рюкзаки, наполненные канцелярскими принадлежностями, - рассказал Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке каждый первоклассник получит рюкзак с канцелярскими принадлежностями к 1 сентября. Власти помогают родителям собрать детей к новому учебному году.

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