Первое отделение МФЦ открыли в городе Ждановка в ДНР

В новом подразделении МФЦ размещены три окна для приема и выдачи документов. Фото: МВД ДНР

В городе Ждановка в ДНР открыли первое отделение Многофункционального центра. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что с оснащением МФЦ активно помог шефский регион - Магаданская область, которая передала учреждению необходимую офисную и компьютерную технику.

Сообщается также, что в новом подразделении Многофункционального центра размещены три окна для приема и выдачи документов. С открытием этого отделения местным жителям больше не нужно будет ездить в соседнее Енакиево за получением госуслуг.

Тем временем в Донецке пять обновленных многофункциональных центров (МФЦ) в Ленинском, Калининском, Ворошиловском и Буденовском районах начнут принимать граждан к 20 августа. Раньше они были расположены в неприспособленных помещениях бывших банков. Сейчас столица ДНР активно восстанавливается при содействии Правительства Москвы.

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