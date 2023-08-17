В Мариуполе ждут открытия детского сада, рассчитанного на 220 мест

Большая часть работ в здании уже завершена. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе ждут открытия детского сада, рассчитанного на 220 детей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который побывал с рабочей поездкой в поселке Сартана, где осмотрел объекты восстановления.

Он уточнил, что в дошкольном учреждении «Диоскурия» большая часть работ уже завершена. Строители оформили входную группу детсада в греческом стиле.

- 220 детей ждут открытия дошкольного учреждения, которое рассчитано на 12 групп, - рассказал мэр.

По словам Моргуна, большинство строителей - из числа местных жителей. Некоторые рабочие уже выросли до начальников участков.

Такая же стройбригада трудится и над восстановлением одного из частных домов.

- Работа спорится, хозяева довольны качеством и внимательностью наших ребят ко всем пожеланиям, - отметил градоначальник.

Мэр добавил, что практически готово и здание МФЦ - здесь провели все коммуникации и завершают фасадные и внутренние отделочные работы. В здании также разместят ЗАГС, отделения почты и банка. Объект действительно выйдет многофункциональным.

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