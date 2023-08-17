Пушилин заявил о недопустимости принуждения родителей к обязательному переводу детей на очное обучение в ДНР

Выбирая формат обучения для своих детей, родители должны прежде всего руководствоваться своим пониманием их безопасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Принуждать родителей к обязательному переводу детей на очное или дистанционное обучение в школах ДНР недопустимо. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Руководитель Республики сообщил, что ему стало известно о случаях давления на родителей со стороны администраций некоторых учебных заведений, где выступают за очное обучение школьников. Есть и обратные случаи, когда руководство школы настаивает на дистанте.

- Обращаю внимание, что давление недопустимо. Родители, выбирая формат обучения своих детей, должны руководствоваться первым делом своим пониманием их безопасности, как будет лучше их ребенку, - подчеркнул Пушилин.

Он отметил, что получать знания очно сейчас невозможно в прифронтовых районах Республики. На остальной территории только родители вправе решать, в каком формате будет учиться их ребенок.

Глава региона также добавил, что для выявления случаев давления на родителей в ДНР создали специальный чат-бот.

- Пожалуйста, в таких случаях обращайтесь, с подобными проявлениями разберемся, - заверил Денис Пушилин.

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