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НовостиПолитика17 августа 2023 16:11

Пушилин заявил о недопустимости принуждения родителей к обязательному переводу детей на очное обучение в ДНР

Врио Главы ДНР сообщил о случаях давления на родителей со стороны руководства некоторых учебных заведений региона
Ирина ДМИТРИЕВА
Выбирая формат обучения для своих детей, родители должны прежде всего руководствоваться своим пониманием их безопасности

Выбирая формат обучения для своих детей, родители должны прежде всего руководствоваться своим пониманием их безопасности

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Принуждать родителей к обязательному переводу детей на очное или дистанционное обучение в школах ДНР недопустимо. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Руководитель Республики сообщил, что ему стало известно о случаях давления на родителей со стороны администраций некоторых учебных заведений, где выступают за очное обучение школьников. Есть и обратные случаи, когда руководство школы настаивает на дистанте.

- Обращаю внимание, что давление недопустимо. Родители, выбирая формат обучения своих детей, должны руководствоваться первым делом своим пониманием их безопасности, как будет лучше их ребенку, - подчеркнул Пушилин.

Он отметил, что получать знания очно сейчас невозможно в прифронтовых районах Республики. На остальной территории только родители вправе решать, в каком формате будет учиться их ребенок.

Глава региона также добавил, что для выявления случаев давления на родителей в ДНР создали специальный чат-бот.

- Пожалуйста, в таких случаях обращайтесь, с подобными проявлениями разберемся, - заверил Денис Пушилин.

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